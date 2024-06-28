Водитель пострадал в массовой аварии на трассе Алматы – Усть-Каменогорск

Дорожная авария с участием пяти автомашин произошла 28 июня на 42 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск, сообщает Zakon.kz.

В результате ДТП водитель автомашины Lada Granta с различными телесными повреждениями госпитализирован в районную больницу.

"Полиция региона призывает не нарушать требования дорожной безопасности, строго соблюдать ПДД РК и не превышать допустимый скоростной режим. При управлении автомобилем не забывайте, что от Вас зависит жизнь и безопасность других участников дорожного движения", – рассказали в пресс-службе ДП Алматинской области.

В социальной сети распространились ролики с места аварии.

Ранее сообщалось, что в Алматы водитель BMW спровоцировал серьезное массовое ДТП и скрылся с места аварии.