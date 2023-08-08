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Законодательство РК

У жителя Тараза изъяли героин в особо крупном размере

задержание, героин, Тараз Фото: Polisia.kz.
В рамках ОПМ "Қарасора-2023" в Таразе задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

При задержании у мужчины полицейские обнаружили 6 свертков с наркотическим веществом. При обыске дома еще 10 свертков. Общий вес изъятого героина – 1,065 гр.

"Задержанный дал признательные показания. В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет", – рассказал начальник УПН ДП Жамбылской области Алим Бажикбаев.

Оперативно-розыскные мероприятия проведены сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области при координации прокуратуры города.

Ранее в Алматы, полицейскими была ликвидирована преступная группировка, организовавшая две фитолаборатории по выращиванию наркотиков каннабисной группы. ОПГ наладила культивирование наркосодержащих растений и сбыт наркотиков в самой южной столице и пригородных районах.

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