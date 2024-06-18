Особо крупную партию героина изъяли полицейские Алматы у 60-летнего мужчины

60-летний мужчина был задержан алматинскими полицейскими по подозрению в хранении наркотических средств, передает Zakon.kz.

При личном досмотре у него изъяли два свертка с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета, сообщили в пресс-службе МВД РК.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК РК. В ходе обыска по месту проживания задержанного изъят еще один сверток с порошкообразным веществом светло-бежевого цвета". Заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов

В спальне под кроватью у мужчины были обнаружены два пистолета “Байкал”, пневматический и травматический, а также одноствольное ружье 12-го калибра. Принадлежность оружия устанавливается.

Как установлено, задержанный в прошлом неоднократно судим за аналогичные преступления. На период следствия он водворен в ИВС.

В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее, по подозрению в сбыте синтетических наркотиков, задержали 24-летнего жителя СКО.

