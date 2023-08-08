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В ЗКО шестилетний ребенок застрял в металлическом заборе

пострадавший ребенок Фото: пресс-служба МЧС РК
8 августа в 17:19 поступило сообщение о том, что в поселке Юбилейное Теректинского района ЗКО ребенок 2017 г.р. застрял в металлическом заборе, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДЧС региона, прибывшие на место происшествия спасатели оперативно-спасательного отряда увидели, что ребенок не может выйти из узкого труднодоступного отверстия в металлическом заборе.

"Спасатели сначала успокоили ребенка, затем с помощью специальных инструментов вытащили его и передали родителям", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ребенок застрял головой в неисправной карусели Караганды.

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