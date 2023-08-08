В ЗКО шестилетний ребенок застрял в металлическом заборе

Фото: пресс-служба МЧС РК

8 августа в 17:19 поступило сообщение о том, что в поселке Юбилейное Теректинского района ЗКО ребенок 2017 г.р. застрял в металлическом заборе, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: