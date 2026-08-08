#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
469.93
541.64
5.71
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+32°
$
469.93
541.64
5.71
Происшествия

Ребенок застрял на детской площадке в Павлодаре

ребенок застрял на детской площадке в Палодаре, фото - Новости Zakon.kz от 09.08.2026 01:08 Фото: magnific.com
8 августа на пульт службы 112 поступило сообщение о том, что на детской площадке по улице Лермонтова в Павлодаре застрял восьмилетний ребенок, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они "освободили ребенка из застрявшего элемента детской площадки".

Помощь врачей пострадавшему не потребовалась.

Ранее сообщалось, что прогулка на сапборде закончилась спасением иностранцев на Бухтарме.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
У актера фильма Бизнес по-казахски родился ребенок
07:10, Сегодня
У 50-летнего актера фильма "Бизнес по-казахски" родился ребенок
спасательная операция
21:39, 17 сентября 2023
Второй инцидент за день произошел с ребенком на детской площадке в ВКО
пожар в жилом доме
21:03, 13 ноября 2024
Женщина серьезно пострадала во время пожара в Павлодаре
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Процент брака зашкаливал&quot;: Жуковский о матче &quot;Кызылжара&quot; с &quot;Алтаем&quot;
13:03, Сегодня
"Процент брака зашкаливал": Жуковский о матче "Кызылжара" с "Алтаем"
Казахстанцы стали призерами Кубка Азии
12:44, Сегодня
Казахстанские триатлеты стали призёрами Кубка Азии
Тренер &quot;Каспия&quot; Шойтымов оценил игру подопечных в матче с &quot;Улытау&quot; в КПЛ
12:04, Сегодня
Тренер "Каспия" Шойтымов оценил игру подопечных в матче с "Улытау" в КПЛ
Мазбаев выступил с заявлением после ничьей &quot;Улытау&quot; с &quot;Каспием&quot; в КПЛ
11:41, Сегодня
Мазбаев выступил с заявлением после ничьей "Улытау" с "Каспием" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: