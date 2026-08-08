Ребенок застрял на детской площадке в Павлодаре

Фото: magnific.com

8 августа на пульт службы 112 поступило сообщение о том, что на детской площадке по улице Лермонтова в Павлодаре застрял восьмилетний ребенок, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе МЧС РК, на место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они "освободили ребенка из застрявшего элемента детской площадки". Помощь врачей пострадавшему не потребовалась. Ранее сообщалось, что прогулка на сапборде закончилась спасением иностранцев на Бухтарме.

Поделитесь новостью