Ребенок застрял головой в неисправной карусели Караганды

В детской карусели на площадке напротив мемориального сквера Караганды застрял головой во время прогулки ребенок. К счастью, обошлось без травм и вызволить пострадавшего удалось своими силами, сообщает Zakon.kz.

Очередной случай неисправной детской площадки, от которой пострадал ребенок, произошел в Караганде. На этот раз ребенок застрял головой в одной из каруселей. Как выяснилось, аттракцион был сломан — там отсутствовали несколько деревянных брусьев, передает E-Karaganda.

К счастью, на этот раз обошлось без травм и даже вызволить ребенка смогли своими силами родители. При этом, как отмечает издание, детская площадка находится напротив сквера мемориала "Вечный огонь".

В акимате района Казыбек-би, где и произошло происшествие, сообщили, что неисправность отремонтируют в рамках восстановительных работ. Однако вскоре выяснилось, что именно указанную поломку уже устранили.

Это далеко не первый случай, когда дети травмируются во время игр на детских площадках. Из-за участившихся подобных случаев, прокуроры Степногорска провели проверку детских площадок города и выявили 35 объектов, опасных для здоровья детей.