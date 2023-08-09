Обманули даже родственников: аферисты убедили 235 казахстанцев взять кредиты на 340 млн тенге

Приговор участникам ОПГ, обманувшим более двухсот казахстанцев на 340 млн тенге, вынесли в Шымкенте. Аферисты получили от трех до пяти лет колонии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в ДП Шымкента 9 августа, своими действиями мошенники нанесли ущерб 235 казахстанцам – жителям Шымкента и Туркестанской области. Причем жертвами аферистов становились не малознакомые люди, а близкие – родственники и друзья.

Члены ОПГ оформляли товарные и денежные кредиты на имя знакомых. Они убеждали, что от жертвы потребуется только подписать договор при получении займа, а погашать долг злоумышленники обещали самостоятельно. За "помощь" в оформлении кредита аферисты предлагали своим жертвам 10-12% от суммы займа.

На самом деле никаких выплат по кредитам мошенники совершать не собирались. Некоторые пострадавшие узнавали о том, что их обманули, только когда им начинали звонить из банков и сообщать о непогашенной задолженности. В конце концов на след аферистов вышла полиция.

"Полицейские провели масштабную работу по поимке аферистов. В результате принятых мер оперативники задержали группу из 11 человек, двое из которых работали менеджерами в банках. Преступная деятельность объединила представителей прекрасного и сильного полов от 23 до 43 лет. У каждого из них была своя обязанность: кто-то помогал в оформлении кредитов, другие занимались обналичиванием средств, а третьи перепродавали взятую в рассрочку дорогую технику. Общая сумма нанесенного ими ущерба составила почти 340 млн тенге", – сообщили в ДП Шымкента.

Материалы уголовного дела по ст. 190 УК РК ("Мошенничество") направили в суд. Фигурантов дела признали виновными, им назначили наказание от трех до пяти лет лишения свободы.

О том, какие схемы чаще всего используют казахстанские мошенники, можно прочесть здесь.