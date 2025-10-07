#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцы набрали полмиллиарда тенге кредитов для лечившей их женщины

Доллары, деньги, коррупция, взятка, взятки, деньги в конверте, конверт с деньгами, коррумпированность, коррупционер, коррупционные схемы, взяточничество , фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 13:22 Фото: Zakon.kz
В Актобе вынесли приговор целительнице, обманувшей более сотни людей на полмиллиарда тенге, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе суда №2 города 7 октября рассказали, что подсудимая, оказывая услуги по лечению, под предлогом сбора средств на строительство мечети, медицинского центра, а также для лечения своего маленького ребенка за границей и продвижения собственного "ремесла" вынудила своих пациентов оформить для нее кредиты в банках.

"Не имея намерения возвращать полученные денежные средства, подсудимая оформляла на их имя кредитные обязательства, а полученные деньги присваивала. Ежемесячные платежи по ранее оформленным кредитам она погашала за счет новых займов, оформленных на других лиц", – сообщили в суде.

Таким образом, она обманула 136 человек на общую сумму 579 миллионов тенге.

В суде женщина вину не признала.

Приговором суда она признана виновной и приговорена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы.

"На основании ст. 74 ч. 1 УК подсудимой отсрочено исполнение наказания на два года, до достижения ее ребенком четырнадцатилетнего возраста. Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично", – отметили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

Другой казахстанец собрал с людей свыше 49 млн тенге на ложные цели и тоже получил срок.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
