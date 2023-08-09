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Серия ночных краж шымкентского "Карлсона" попала на видео

Серийный вор проникал в продуктовые магазины Фото: скриншот видео
В дачном массиве Шымкента серийный вор проникал в продуктовые магазины через крышу. Он украл деньги, телефон, алкоголь и сигареты, сообщает Zakon.kz.

Судя по кадрам видеонаблюдения, вор совершал кражи ночью. Во всех случаях злоумышленник проникал в помещения через крышу, разбирая кровлю и потолок.

Кассы двух магазинов подозреваемый обчистил на общую сумму 130 тысяч тенге. Третьему предпринимателю повезло меньше: он лишился смартфона, денег, а с прилавков пропали алкогольные напитки и сигареты.

Общая сумма ущерба превысила миллион тенге.

"Важную роль в раскрытии фактов сыграли записи с камер видеонаблюдения. С помощью них полицейские установили личность подозреваемого. Он молодой местный житель, который ранее привлекался к уголовной ответственности".Пресс-служба ДП Туркестанской области

Подозреваемого задержали и взяли под стражу. Парень оказался причастным еще к двум кражам. Со двора чужого дома он угнал велосипед, а из дома пенсионера похитил телефон и домашнюю одежду.

Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Алматы 30-летний мужчина украл дорогостоящий телефон у влюбленной пары. Молодые люди сидели на лавочке и не заметили, как сзади подкрался неизвестный и умыкнул iPhone.

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Анастасия Стативкина
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