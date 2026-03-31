Вор-сладкоежка попался на очередной краже шоколада в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске серийный вор-сладкоежка выносил шоколад под курткой, однако его действия попали на камеры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 31 марта 2026 года издание YK-news.kz, в областном центре задержали мужчину, который несколько недель подряд тайно похищал товар из торгового центра.

По данным полиции, с января по февраль злоумышленник действовал по одной и той же схеме: прятал продукты под одежду и спокойно выходил из магазина, не оплачивая покупку. Его главной "слабостью" оказался шоколад – всего он похитил около 80 коробок.

Помимо сладостей, мужчина уносил продукты, косметику и средства личной гигиены. Общий ущерб предпринимателям превысил 250 тыс. тенге.

"Установить личность "шоколадного охотника" удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Сотрудники Центра оперативного управления вычислили его во время очередной попытки кражи", – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По факту серии краж проводится досудебное расследование.

