Происшествия

Вор-сладкоежка попался на очередной краже шоколада в Усть-Каменогорске

Фото: pixabay
В Усть-Каменогорске серийный вор-сладкоежка выносил шоколад под курткой, однако его действия попали на камеры, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 31 марта 2026 года издание YK-news.kz, в областном центре задержали мужчину, который несколько недель подряд тайно похищал товар из торгового центра.

По данным полиции, с января по февраль злоумышленник действовал по одной и той же схеме: прятал продукты под одежду и спокойно выходил из магазина, не оплачивая покупку. Его главной "слабостью" оказался шоколад – всего он похитил около 80 коробок.

Помимо сладостей, мужчина уносил продукты, косметику и средства личной гигиены. Общий ущерб предпринимателям превысил 250 тыс. тенге.

"Установить личность "шоколадного охотника" удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Сотрудники Центра оперативного управления вычислили его во время очередной попытки кражи", – говорится в сообщении.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. По факту серии краж проводится досудебное расследование.

Ранее ответ бренда KitKat на историю с кражей 12 тонн сладостей стал вирусным в социальной сети Х.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
