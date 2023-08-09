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Пропавшего в горах Алматы альпиниста из России нашли мертвым

Пропавшего в горах Алматы альпиниста из России нашли мертвым Фото: pixabay
В горах Алматы пропавшего туриста искали трое суток. Информацию о том, что тело найдено, сообщили в соцсетях, сообщает Zakon.kz.

39-летний турист в одиночку планировал совершить восхождение по маршруту: Чимбулак – перевал Талгарский (3163 метра) – ледник Богдановича (3500 метров) – пик Абая (4010 метров).

По данным МЧС РК, 5 августа мужчина предупредил знакомых, что вернется в город в 21:00 того же дня, но в назначенное время на связь не вышел.

В МЧС сообщили, что 9 августа в горах Алматы при проведении поисково-спасательных работ обнаружено тело мужчины. Предварительно это турист, поиски которого проводятся четвертый день. Гражданин России 1984 года рождения ушел в горы утром 5 августа и пропал.

"Несмотря на сложность климатических условий в горах, особенности горного маршрута, камнепад и скальный рельеф поисково-спасательные работы проводились круглосуточно. Личность обнаруженного погибшего устанавливается", – говорится в сообщении. 

Сотрудники ДЧС подключали к поискам беспилотные летательные аппараты. К вылету был готов авиаборт Казавиаспас МЧС, но из-за непогоды в горах и сильного ливня судно так и не вылетело. К поисково-спасательной операции подключали сотрудников Федерации альпинизма.

На месте поисков задействовали более 30 сотрудников ДЧС, РОСО МЧС, волонтеры добровольной службы спасения, спасатели службы спасения города, представители Федерации альпинизма Алматы, два кинологических расчета и БПЛА.

Спасатели МЧС напомнили казахстанцам, что совершать одиночные восхождения в горы и сходить с маршрута опасно.

В мае 2023 года спасатели РОСО нашли мертвым пропавшего в горах Алматы туриста из Австралии. Мужчина 1995 года рождения ушел в горы в сторону Большого Алматинского ущелья. Коллега пропавшего рассказала, что они должны были улететь обратно. Но в аэропорт мужчина не приехал.

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Анастасия Стативкина
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