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Происшествия

Маршрутный автобус врезался в столб в Астане: есть пострадавшие

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 22:18 Фото: Zakon.kz
Вечером 2 июня в столичном микрорайоне Самал произошло серьезное ДТП – маршрутный автобус врезался в столб, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы публикуют видео и фото с места аварии: у транспорта сильно повреждена передняя часть, рядом дежурит карета скорой помощи.

В момент столкновения в автобусе находились пассажиры. Точное число пострадавших пока неизвестно, но в столичном Управлении здравоохранения Zakon.kz сообщили, что кого-то из пострадавших уже привозят в стационары, ведется осмотр врачами, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Точное количество сообщат позже. 

Ранее сообщалось о другом ДТП. Четыре человека погибли в аварии с КАМАЗом в Алматинской области. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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