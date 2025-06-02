Маршрутный автобус врезался в столб в Астане: есть пострадавшие

Вечером 2 июня в столичном микрорайоне Самал произошло серьезное ДТП – маршрутный автобус врезался в столб, сообщает Zakon.kz.

Очевидцы публикуют видео и фото с места аварии: у транспорта сильно повреждена передняя часть, рядом дежурит карета скорой помощи.

В момент столкновения в автобусе находились пассажиры. Точное число пострадавших пока неизвестно, но в столичном Управлении здравоохранения Zakon.kz сообщили, что кого-то из пострадавших уже привозят в стационары, ведется осмотр врачами, вся необходимая медицинская помощь оказывается. Точное количество сообщат позже.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Четыре человека погибли в аварии с КАМАЗом в Алматинской области.