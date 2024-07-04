На видео попало спасение котенка в Усть-Каменогорске
Фото: скриншот видео
4 июля в Усть-Каменогорске поступил вызов о том, что котенок упал в колодец, сообщает Zakon.kz.
Чтобы спуститься за животным, спасателям пришлось надевать средство индивидуальной защиты.
"Как оказалось, в ловушку попал маленький котенок. Он уместился буквально в ладошке у спасателя. Однако, пушистик уже показывал свой нрав и недоверчиво громко мяукал. Как оказалось, жалобное мяуканье о помощи услышала прохожая и обратилась в службу "112".Пресс-служба МЧС РК
Отмечается, что спасенного малыша забрала прохожая. Она поблагодарила спасателей.
Ранее сообщалось, что спасатели помогли пожилому туристу, который застрял на пике Казыгурт в Туркестанской области.
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