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На видео попало спасение котенка в Усть-Каменогорске

помощь спасателей в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 23:13 Фото: скриншот видео
4 июля в Усть-Каменогорске поступил вызов о том, что котенок упал в колодец, сообщает Zakon.kz.

Чтобы спуститься за животным, спасателям пришлось надевать средство индивидуальной защиты.

"Как оказалось, в ловушку попал маленький котенок. Он уместился буквально в ладошке у спасателя. Однако, пушистик уже показывал свой нрав и недоверчиво громко мяукал. Как оказалось, жалобное мяуканье о помощи услышала прохожая и обратилась в службу "112".Пресс-служба МЧС РК

Отмечается, что спасенного малыша забрала прохожая. Она поблагодарила спасателей.


Ранее сообщалось, что спасатели помогли пожилому туристу, который застрял на пике Казыгурт в Туркестанской области.

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