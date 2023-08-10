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Законодательство РК

Дебошира из цветочного магазина в Шымкенте арестовали на семь суток

Дебошира из цветочного магазина в Шымкенте арестовали на семь суток Фото: pexels
Шымкентца арестовали на семь суток за нецензурную лексику и нападение с ножницами на продавца в цветочном магазине, сообщает Zakon.kz.

Инцидент в магазине произошел в ночь на 8 августа.

После произошедшего продавец отказался от подачи заявления в отношении мужчины.

Однако сотрудники Туранского РУП в результате принятых мер все же установили нарушителя и доставили его в полицию.

"Полицейскими составлен административный протокол в соответствии со статьей 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Собранные по данному факту материалы направлены в административный суд для принятия решения в отношении правонарушителя".Пресс-служба ДП Шымкента

Также сказано, что согласно постановлению суда, мужчина взят под адмарест на 7 суток.

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Анастасия Московчук
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