Дебошира из цветочного магазина в Шымкенте арестовали на семь суток
Фото: pexels
Шымкентца арестовали на семь суток за нецензурную лексику и нападение с ножницами на продавца в цветочном магазине, сообщает Zakon.kz.
Инцидент в магазине произошел в ночь на 8 августа.
После произошедшего продавец отказался от подачи заявления в отношении мужчины.
Однако сотрудники Туранского РУП в результате принятых мер все же установили нарушителя и доставили его в полицию.
"Полицейскими составлен административный протокол в соответствии со статьей 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Собранные по данному факту материалы направлены в административный суд для принятия решения в отношении правонарушителя".Пресс-служба ДП Шымкента
Также сказано, что согласно постановлению суда, мужчина взят под адмарест на 7 суток.
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