Семь суток ареста получил житель Шымкента за маты в соцсетях

Пользователя соцсетей арестовали на семь суток в Шымкенте за нецензурную брань, сообщает Zakon.kz.

Полицейские отметили, что во время мониторинга социальных сетей был выявлен житель Шымкента, который использовал нецензурную лексику в TikTok и грубо нарушал нормы общественной морали.

Установлено, что правонарушителем является 23-летний уроженец Кызылординской области Нурболсын Жаксылык.

"По данному факту приняты соответствующие меры. По решению суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на семь суток", – поделились стражи порядка.

Полиция напоминает о важности соблюдения требований действующего законодательства в социальных сетях. Нарушение норм общественной морали и использование нецензурной лексики могут повлечь ответственность, предусмотренную законом.

Жители Костаная требуют остановить массовую травлю детей и подростков в соцсети. Речь идет о канале, где неизвестные публикуют фотографии несовершеннолетних и пишут под ними некомплиментарные посты. Удалить их обещают якобы только за деньги.