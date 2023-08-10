Появилось видеообращение "сына прокурора" из Шымкента

"Сын прокурора" из Шымкента извинился перед общественностью за инцидент в цветочном магазине, сообщает Zakon.kz.

Видеообращение дебошира, угрожавшего расправой ножницами, появилось в Telegram-канале otyrarkz.

По словам "сына прокурора", в ту ночь он был пьян.

"Я, Калменов Жасулан Еркинович, 8 августа 2023 года примерно в 3:00 покупал цветы в магазине. Я был пьяным и признаю, что нецензурно выражался", – сказал мужчина.

Он попросил "прощения перед всей общественностью".

"Я не сын прокурора, родственники также не являются сотрудниками прокуратуры. Отец скончался 32 года назад, а мама – пенсионерка", – отметил Жасулан Калменов.

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На днях в Казнете активно стали распространять видео из цветочного магазина, на кадрах которого мужчина не в трезвом состоянии угрожал работникам заведения. В комментариях к публикации отмечалось, что неизвестный является сыном сотрудника прокуратуры.

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Как заявили позднее в Департаменте полиции Шымкента, в соцсетях "распространяется недостоверная информация о том, что к инциденту в цветочном магазине... имеют отношение прокуроры".