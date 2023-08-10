Тело мужчины нашли на остановке в Караганде

В Караганде сегодня, 10 августа 2023 года, вечером на остановке нашли тело мужчины. В областном департаменте полиции Zakon.kz рассказали, что обстоятельства смерти мужчины выясняются.

"Сегодня вечером читательница блога сообщила мне, что в Караганде на остановке "Голубые пруды" ​предположительно молнией убило мужчину. По сообщению читательницы, полицейские Майкудука разыскивают родственников парня. У парня был телефон, он не включается, потому как якобы разряды молнии повредили смартфон. Все подробности выясняем", – говорится в сообщении Instagram-паблика denski_blog.

Корреспонденту Zakon.kz в областной полиции подтвердили лишь факт обнаружения тела, но не назвали причину смерти мужчины.

"Факт обнаружения тела зарегистрирован в полиции. Личность мужчины установлена, 1977 г. р. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства выясняются". Пресс-служба ДП Карагандинской области

Ранее сообщалось, что Караганду затопило вслед за Астаной и Алматы. В городе прошел сильный ливень, а в некоторых районах был и град. Кадры затопленных улиц карагандинцы опубликовали в соцсетях.