Украл букет и толкнул продавца: "героем" резонансного ролика оказался экс-полицейский Шымкента

Видео двух происшествий, произошедших в цветочном магазине в Шымкенте, вызвали большой общественный резонанс. Об этом 10 августа 2023 года заявили в Министерстве внутренних дел РК. В связи с этим в ведомстве пояснили, что имели место два факта правонарушения, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях цветочного магазина, в котором и были сделаны видеоролики, вызвавшие общественный резонанс, появилось обращение хозяйки.

"Мне сейчас страшно, как никогда. Мне прислали люди в сообщениях данные человека, который нас грабил 8 мая... Это не сын прокурора, это действующий сотрудник – участковый!" – сказала женщина, записавшая видеообращение.

На видеообращение отреагировали в Министерстве внутренних дел РК, где сообщили, что на втором видео изображен гражданин Б. 1989 г. р., который 8 мая "набросился с оскорблениями на флориста и забрал из магазина букет цветов".

"На пульт "102" Туранского РУП поступил вызов о скандале. На место прибыли участковые инспекторы. Однако владелец магазина объяснил, что претензий ни к кому не имеет, и отказался от подачи заявления", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в ведомстве, по данному факту в Туранском РУП начато досудебное расследование по ст. 191 ч. 2 п. 1 "Грабеж с применением насилия" УК РК.

"В ходе разбирательств также установлено, что мужчина в черной футболке – бывший сотрудник Каратауского РУП, уволенный из рядов полиции 19 мая текущего года согласно поданного им рапорта по собственному желанию по семейным обстоятельствам". Пресс-служба МВД РК

Также в ведомстве прокомментировали видео, в котором якобы фигурировал сын прокурора Шымкента.

"В первом случае, как видно на видео, мужчина в белой футболке берет со стола ножницы и направляется в сторону продавца цветов. Это происшествие произошло 8 августа. Заявления по данному факту от продавца в полицию не поступало, правонарушение было выявлено в ходе мониторинга социальных сетей. Полицейские установили хулигана и доставили в Туранское РУП. Им оказался уроженец Туркестанской области, гражданин К. 1990 г. р. Проживает в Шымкенте. Его отец – пенсионер 1952 г. р. Проживает в Байдибекском районе". Пресс-служба МВД РК

Постановлением суда гражданина К., в соответствии со ст. 434 "Мелкое хулиганство" КоАП РК, арестовали на семь суток.

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