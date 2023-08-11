Житель Атырау стал инвалидом после драки в компании друзей

Родные пострадавшего в драке жителя Атырау требуют от полиции и прокуратуры наказать виновных в травмах, которые получил пострадавший. По их словам, мужчина стал инвалидом второй группы, а виновные ходят на свободе, сообщает Zakon.kz.

Родные пострадавшего мужчины, который по состоянию здоровья даже не может принимать участие в следственных действиях, потребовали от прокуроров взять под стражу виновных в побоях, передает AlmatyTV.

Как рассказали родственники, травмы Самат Жексемалиев получил семь месяцев назад. В тот день он отправился на встречу с друзьями, где случилась словесная перепалка, которая переросла в драку. В итоге пострадавший стал инвалидом.

В деле фигурируют несколько подозреваемых, но полицейские не спешат брать их под стражу, говорят родные пострадавшего Самата Жексемалиева.

"7 месяцев прошло, а дело не расследуется. Мы не были вовлечены ни в судебный процесс, ни в расследование. Мы обратились к следователю Нурболату, который заверил нас, что идет экспертиза. Эта экспертиза продолжает затягиваться. Мы хотим, чтобы виновные не остались безнаказанными". Нургуль Жексемалиева, родственница потерпевшего

В прокуратуре сообщили, что следствие еще идет и дело не закрыто.

"На данный момент состояние здоровья потерпевшего мешает проведению полноценного расследования. Мы планируем получить заключение специалиста, может ли он участвовать в действиях следствия", – сообщил начальник первого управления прокуратуры Атырауской области Шынгыс Насипкали.

31 июля стало известно, что группа молодых людей избила подростка на стадионе одного из вузов Павлодара. У пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины верхних и нижних конечностей, закрытые переломы двух ребер. Позднее в знак поддержки молодому человеку подарили пожизненный абонемент в спортивный зал местные спортсмены.