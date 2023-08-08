Избитый подросток из Павлодара получил пожизненный подарок
31 июля 2023 года стало известно, что группа молодых людей избила подростка на стадионе одного из местных вузов. У парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины верхних и нижних конечностей, закрытые переломы двух ребер.
В полиции тогда заявили, что все участники драки уже установлены. Кроме того, Комитет по охране детей взял этот инцидент под особый контроль.
На этот случай отреагировал руководитель и основатель центра боевых искусств "Бейбарс". Он решил не оставаться в стороне и подарил парню пожизненный абонемент в зал.
"Мы все дружно его поддерживаем. Плохое дело сделано его недоброжелателями, за что они понесут суровое наказание. Но надо смотреть только вперед и извлекать только лучшее, так как сильный в плохом видит хорошее, а слабый и в хорошем заметит плохое. Захочет он ходить к нам или нет, это его выбор, но наша дружба теперь с ним до конца", – говорится в подписи к публикации.
Комментаторы по достоинству оценили поступок тренера:
- Рахмет за ваши добрые и отзывчивые сердца! Ты молодец, не сломлен, спорт тебе даст еще уверенность.
- Мальчишке повезло, что в жизни ему встретились такие, как вы, люди. Его жизнь повернулась на все 360 градусов.
- До слез тронуло, вы такие молодцы. Такая поддержка.
- Мир не без добрых людей. Всегда есть люди, которые протянут руку помощи в трудную минуту.