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Избитый подросток из Павлодара получил пожизненный подарок

Избили, но не сломали" Фото: pixabay
История с жестоким избиением подростка в Павлодаре получила неожиданное, но достойное продолжение. Пострадавшему парню подарили пожизненный абонемент в спортивный зал, сообщает Zakon.kz.

31 июля 2023 года стало известно, что группа молодых людей избила подростка на стадионе одного из местных вузов. У парня диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы, ссадины верхних и нижних конечностей, закрытые переломы двух ребер.

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В полиции тогда заявили, что все участники драки уже установлены. Кроме того, Комитет по охране детей взял этот инцидент под особый контроль.

На этот случай отреагировал руководитель и основатель центра боевых искусств "Бейбарс". Он решил не оставаться в стороне и подарил парню пожизненный абонемент в зал.

"Мы все дружно его поддерживаем. Плохое дело сделано его недоброжелателями, за что они понесут суровое наказание. Но надо смотреть только вперед и извлекать только лучшее, так как сильный в плохом видит хорошее, а слабый и в хорошем заметит плохое. Захочет он ходить к нам или нет, это его выбор, но наша дружба теперь с ним до конца", – говорится в подписи к публикации.

Комментаторы по достоинству оценили поступок тренера:

  • Рахмет за ваши добрые и отзывчивые сердца! Ты молодец, не сломлен, спорт тебе даст еще уверенность.
  • Мальчишке повезло, что в жизни ему встретились такие, как вы, люди. Его жизнь повернулась на все 360 градусов.
  • До слез тронуло, вы такие молодцы. Такая поддержка.
  • Мир не без добрых людей. Всегда есть люди, которые протянут руку помощи в трудную минуту.

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