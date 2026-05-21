Казахстанка "продавала" гражданство США и получила срок за аферу на 900 млн тенге

В Астане к тюремному сроку приговорили женщину, признанную виновной в мошенничестве почти на 900 миллионов тенге. Как сообщили в суде, она обещала клиентам помощь в получении гражданства, ВНЖ и виз в США и Европу, но просто забирала деньги, сообщает Zakon.kz.

21 мая Межрайонный суд по уголовным делам Астаны огласил приговор женщине, обвиняемой в серии мошенничеств с оформлением виз и миграционных услуг.

По данным суда, злоумышленница проходила по 124 эпизодам. Ее признали виновной в неоднократном хищении чужого имущества путем обмана в крупном и особо крупном размерах (ст. 190 ч. 4 п. 2 УК РК).

Суд установил, что женщина, являясь директором двух ТОО (одно из которых было зарегистрировано на ее мать), предлагала фиктивные юридические услуги. Клиентам обещали долгосрочные визы в США, Великобританию и страны Шенгенской зоны, а также помощь в оформлении ВНЖ и гражданства.

Общий ущерб, причиненный потерпевшим, по данным суда, составил 896 008 755 тенге.

Вина подсудимой полностью подтвердилась показаниями потерпевших, квитанциями о переводах, расписками, договорами займа и оказания юридических услуг, а также перепиской в мессенджерах. Сама она признала вину лишь частично.

"Учитывая обстоятельства совершенного тяжкого преступления против собственности, наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств, суд назначил подсудимой наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы, с назначением дополнительного наказания в виде запрета заниматься предпринимательской деятельностью в сфере туризма и миграции сроком на 5 лет", – отмечается в материалах суда.

Наказание она будет отбывать в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Приговор пока не вступил в законную силу.

