Граждан Кыргызстана и Таджикистана задержали в Турции по подозрению в подготовке теракта

Турецкие правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в подготовке теракта от лица "Исламского государства" (ИГ), сообщает Zakon.kz.

Как пишет 1 апреля издание Hürriyet со ссылкой на турецких силовиков, задержанные планировали совершить теракт на территории Турции.

Сообщается, что перед судом предстали гражданин Таджикистана, 37-летний Фазылджон А., и гражданка Кыргызстана, 41-летняя Зульфия С. Женщину уже депортировали из страны.

В ходе обыска у подозреваемых были обнаружены форма жандармерии, полицейский жилет и фуражка, автомобильная рация, а также электронные материалы с инструкциями. По утверждению правоохранительных органов, теракт находился в стадии подготовки.

Силовики также выяснили, что Фазылджон является членом ИГ и известен среди террористов под псевдонимом "Абу Исмаил". Спецслужбы приписывают ему роль организатора и координатора планировавшегося теракта.

Ранее сообщалось о другом происшествии. 1 апреля 2024 года в Актау сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры по подозрению в подготовке к акту терроризма задержали местного жителя.