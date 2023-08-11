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Законодательство РК

Выброс нитрозного газа произошел на "Каз Азот" в Мангистауской области

предприятие Фото: gov.kz
Сегодня в 13:20 в связи с аварийным отключением подачи электроэнергии со стороны ТОО "Мангистауский атомно-энергетический комбинат" (МАЭК) произошла остановка 2 агрегатов на заводе АО "Каз Азот", сообщает Zakon.kz.

Как пишет Комитет экологического регулирования и контроля Минэкологии РК, в результате отключения на производственном цехе слабо азотной кислоты произошел кратковременный выброс нитрозного газа в атмосферу.

выброс газа

Фото: gov.kz

"Сотрудниками департамента экологии осуществлены замеры атмосферного воздуха на санитарно-защитной зоне предприятия, превышений ПДК загрязняющих веществ не зафиксировано. В настоящее время департаментом ведется работа по открытию внеплановой проверки в отношении АО "Каз Азот", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Актау прошли общественные слушания по повышению тарифа на тепловую энергию. Представители ТОО "МАЭК" (Мангистауского атомно-энергетического комбината) на слушаниях рассказали, что за последние несколько лет убытки при производстве тепловой энергии составили 3,7 млрд тенге.

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