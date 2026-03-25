Дерзкая погоня в Кызылорде: 19-летний водитель без прав пытался скрыться от полиции
Фото: скриншот видео
В Кызылорде арестовали 19-летнего местного жителя, который проигнорировал требование полиции об остановке и попытался скрыться на автомобиле, передает Zakon.kz.
Как сообщили 25 марта 2026 года в Департаменте полиции Кызылординской области, молодой человек, не имея права управления транспортным средством, передвигался на автомобиле марки Toyota по улице Есенова. На законное требование сотрудников полиции остановиться он не отреагировал и продолжил движение.
"В отношении нарушителя были собраны административные материалы по части 1 статьи 613 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Дело направили в Специализированный суд по административным правонарушениям города Кызылорды". Департамент полиции Кызылординской области
Постановлением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на двое суток. Кроме того, в отношении него приняты дополнительные меры за выезд на встречную полосу движения и проезд на запрещающий сигнал светофора.
Ранее сообщалось, что мужчина, лишенный права вождения транспортными средствами, сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в Астане.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript