Происшествия

Дерзкая погоня в Кызылорде: 19-летний водитель без прав пытался скрыться от полиции

Авто, фото - Новости Zakon.kz от 26.03.2026 00:20 Фото: скриншот видео
В Кызылорде арестовали 19-летнего местного жителя, который проигнорировал требование полиции об остановке и попытался скрыться на автомобиле, передает Zakon.kz.

Как сообщили 25 марта 2026 года в Департаменте полиции Кызылординской области, молодой человек, не имея права управления транспортным средством, передвигался на автомобиле марки Toyota по улице Есенова. На законное требование сотрудников полиции остановиться он не отреагировал и продолжил движение.

"В отношении нарушителя были собраны административные материалы по части 1 статьи 613 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Дело направили в Специализированный суд по административным правонарушениям города Кызылорды". Департамент полиции Кызылординской области

Постановлением суда правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на двое суток. Кроме того, в отношении него приняты дополнительные меры за выезд на встречную полосу движения и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Ранее сообщалось, что мужчина, лишенный права вождения транспортными средствами, сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения в Астане.

