В Шымкенте сына полицейского подозревают в вождении служебной машины

Фото: polisia.kz

В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой запечатлена служебная машина полиции. За рулем авто находился молодой парень. Установлено, что управлял автомашиной родственник руководителя одного из подразделений Департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

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