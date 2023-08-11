Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Шымкенте сына полицейского подозревают в вождении служебной машины

расследование Фото: polisia.kz
В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой запечатлена служебная машина полиции. За рулем авто находился молодой парень. Установлено, что управлял автомашиной родственник руководителя одного из подразделений Департамента полиции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МВД РК, сотрудниками Каратауского РУП в отношении должностного лица составлен административный протокол по статье 612 части 5 КоАП РК "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления".

"В настоящее время по данному факту инспекцией по личному составу ДП города Шымкент проводится служебное расследование, по результатам которой будут приняты меры дисциплинарного воздействия вплоть до отстранения от занимаемой должности", – резюмируется в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Шымкенте полицейский разъезжал с подложными номерами.

Читайте также

Свадебный кортеж устроил беспредел в Жамбылской области

Дерзкая погоня за нарушителем попала на видео в Талдыкоргане

Выброс нитрозного газа произошел на "Каз Азот" в Мангистауской области

Елена Беляева
МВД РК Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор, рассказал адвокат
Незаконно пересекли границу Кореи: двум казахстанцам вынесли приговор
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Назван средний размер пенсии в Казахстане
зарплата, деньги
В каких компаниях в Казахстане средние зарплаты больше 500 тысяч тенге
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления