В Шымкенте сына полицейского подозревают в вождении служебной машины
Фото: polisia.kz
В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой запечатлена служебная машина полиции. За рулем авто находился молодой парень. Установлено, что управлял автомашиной родственник руководителя одного из подразделений Департамента полиции, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МВД РК, сотрудниками Каратауского РУП в отношении должностного лица составлен административный протокол по статье 612 части 5 КоАП РК "Передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления".
"В настоящее время по данному факту инспекцией по личному составу ДП города Шымкент проводится служебное расследование, по результатам которой будут приняты меры дисциплинарного воздействия вплоть до отстранения от занимаемой должности", – резюмируется в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте полицейский разъезжал с подложными номерами.
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