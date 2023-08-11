Свадебный кортеж устроил беспредел в Жамбылской области

За пафосный проезд на кортеже привлечены к ответственности жители Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Нарушения ПДД свадебного кортежа при въезде в село Сарыкемер Байзакского района выявили сотрудники ДП Жамбылской области при мониторинге социальных сетей.

В ходе изучения видеоматериала зафиксирован ряд нарушений ПДД: незаконно установленные световые сигналы красно-синего цвета, отсутствие государственных регистрационных номерных знаков, высунувшиеся из окон и люков молодые люди, дрифт и т.д.

"Полицейскими при проведении розыскных мероприятий установлены все участники инцидента. Возраст нарушителей составил 22-27 лет". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Так, владельцы машин Lada 21703 и BMW 530 привлечены к административной ответственности по части 9 статьи 590 КоАП РК "Нарушение правил эксплуатации транспортных средств", статье 230 части 2 КоАП РК "Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании", статье 596 части 2 КоАП РК "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги или обгона", статье 630 части 1 КоАП РК "Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений".

Фото: скриншот видео

Также составлены административные протоколы на водителя автомашины BMW 525 по статье 593 части 1 КоАП РК "Несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов" и владельца Toyota Camry по статье 603 части 2 КоАП РК "Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов".

"По фактам незаконной установки на транспортном средстве устройств для подачи специальных световых сигналов (стробоскопа) и выезда на полосу встречного движения материалы дела для рассмотрения направлены в суд". Пресс-служба ДП Жамбылской области

Машины водворены на штрафстоянку. Нарушителей оштрафовали на общую сумму 265 тысяч 650 тенге.

Ранее в соцсетях распространилась видеозапись, на которой машины свадебного кортежа едут по трассе в Туркестанской области с включенными полицейскими мигалками. Полиция области привлекла к ответственности водителя, грубо нарушившего ПДД.