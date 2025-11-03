Суд вынес приговор в отношении Алики Мухамадиевой

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 23-летней предпринимательницы Алики Мухамадиевой, сообщает Zakon.kz.

Об этом 3 ноября 2025 года проинформировали в прокуратуре Карагандинской области:

"Сегодня Казыбекбийским районным судом города Караганды вынесен обвинительный приговор в отношении Алики Мухамадиевой по ч. 1 ст. 174 Уголовного кодекса РК, которым назначено наказание в виде лишения свободы. Этим же приговором к ней применена отсрочка исполнения наказания в порядке ст. 74 УК РК".

Основанием для применения отсрочки явилось наличия у осужденной 2-летнего ребенка.

"Обращаем внимание, что на сегодня отсрочка наказания является обязательной нормой, так как с 16 сентября 2025 года в уголовный закон внесены изменения, которым предусмотрено обязательное применение отсрочки отбывания наказания для женщин, имеющих малолетних детей, за исключением отдельных составов преступлений, по которым назначается наказание свыше 5 лет лишения свободы". Прокуратура Карагандинской области

В суде установлено, что летом 2025 года Мухамадиева в социальные сети Theads высказала слова, которые, согласно заключению экспертизы, относятся к высказываниям, направленным на разжигание (проповедование) религиозной вражды и розни.

Позиция сторон:

Прокурор просил назначить Мухамадиевой наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с отсрочкой исполнения наказания на 4 года в связи с наличием у виновной малолетнего ребенка.

Сторона защиты согласилась с собранными по делу доказательствами, подсудимая вину признала в полном объеме и раскаялась в содеянном.

Решение суда:

Вина подсудимой доказана ее признательными показаниями, заключениями экспертиз и другими материалами дела.

Санкция ч. 1 ст. 174 УК РК предусматривает наказание в виде штрафа в размере от двух тысяч до семи тысяч месячных расчетных показателей либо ограничением свободы на срок от двух до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок. При назначении наказания Мухамадиевой суд учел смягчающие ее уголовную ответственность и наказание обстоятельства – это наличие у нее малолетнего ребенка в возрасте 2-х лет, полное признание вины и чистосердечное раскаяние. Согласно обвинительному акту, отягчающие обстоятельства отсутствуют.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 55 УК РК, при наличии смягчающего обстоятельства и отсутствии отягчающих обстоятельств срок наказания не может превышать 2/3 от максимального срока, предусмотренного статьей УК.

Статья 74 УК предусматривает, что осужденным женщинам, имеющим или воспитывающим малолетнего ребенка, суд предоставляет отсрочку исполнения наказания до пяти лет.

В указанную статью Законом РК от 16 июля 2025 года внесены изменения, которые вступили в законную силу 16 сентября 2025 года и обязывают суд предоставлять отсрочку женщинам, имеющим малолетнего ребенка, на срок до 5 лет.

"Приговором суда Мухамадиева признана виновной по ст. 174 ч. 1 УК и ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года. Приговор суда не вступил в законную силу", – уточнили в суде.

Летом 2025 года пользователи Threads обвинили Алику Мухамадиеву в провокациях и оскорблениях после ее комментариев о казахах. Позднее предпринимательница записала видео с публичными извинениями, однако это не избавило ее от уголовного преследования.