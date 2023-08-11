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Законодательство РК

В Талдыкоргане задержали гражданскую активистку Сандугаш Дуйсенову

журналист Фото: скриншот видео
В Талдыкоргане задержали известную журналистку и гражданскую активистку Сандугаш Дуйсенову, сообщает Zakon.kz.

Как рассказал источник, Дуйсенову задержали по ст. 147 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в Департамент полиции Жетысуской области.

Сандугаш Дуйсенова является известным журналистом в Жетысуской и Алматинской областях. На ее страницу в Instagram подписаны более 48 тыс. человек. В марте 2023 года она баллотировалась в депутаты Мажилиса РК по одномандатному округу.

Ранее стало известно, что бывшего главреда журнала "Хакер" задержали в Казахстане. 

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Жетысуская область Талдыкорган
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