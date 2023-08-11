В Талдыкоргане задержали гражданскую активистку Сандугаш Дуйсенову
Фото: скриншот видео
В Талдыкоргане задержали известную журналистку и гражданскую активистку Сандугаш Дуйсенову, сообщает Zakon.kz.
Как рассказал источник, Дуйсенову задержали по ст. 147 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни".
Редакция Zakon.kz обратилась за официальным комментарием в Департамент полиции Жетысуской области.
Сандугаш Дуйсенова является известным журналистом в Жетысуской и Алматинской областях. На ее страницу в Instagram подписаны более 48 тыс. человек. В марте 2023 года она баллотировалась в депутаты Мажилиса РК по одномандатному округу.
Ранее стало известно, что бывшего главреда журнала "Хакер" задержали в Казахстане.
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