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Гражданскую активистку Сандугаш Дуйсенову отпустили под подписку о невыезде

Полиция подтвердила задержание журналистки в Талдыкоргане Фото: скриншот видео
Департамент полиции Жетысуской области подтвердил задержание журналистки и гражданской активистки Сандугаш Дуйсеновой, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы ДП, 11 августа в Талдыкоргане задержали журналистку Сандугаш Дуйсенову. Она является фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 147 УК РК. Эта статья предусматривает ответственность за распространение информации о частной жизни, включая личную или семейную тайну, в публичном выступлении, произведении, в СМИ, через сети телекоммуникаций.

"Дуйсенову доставили в городское управление полиции. Она дала признательные показания и после проведения процессуальных мероприятий была выпущена под подписку о невыезде и надлежащем поведении", – говорится в сообщении полиции.

Иную информацию по делу в интересах следствия не разглашают.

Ранее источники Zakon.kz сообщили о задержании гражданской активистки Сандугаш Дуйсеновой в Талдыкоргане.

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