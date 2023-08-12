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У жителя Рудного полицейские нашли крупную партию героина в пачке чипсов

У жителя Рудного полицейские нашли крупную партию героина в пачке чипсов Фото: pixabay
Во время обыска в квартире жителя Рудного полицейские нашли в холодильнике упаковку от чипсов, в которой находилась особо крупная партия наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Санкционированный обыск полицейские проводили 9 августа. В этот день в квартире местного жителя сотрудники правоохранительных органов нашли в холодильнике пачку от чипсов, в которой обнаружили вещество, похожее на наркотическое. Лабораторные исследования показали, что в пакете был героин, передают Костанайские новости.

Вес найденного наркотика относится к особо крупному размеру – 117 граммов вещества.

"Подозреваемый водворен в ИВС. По данному факту полиция начала досудебное расследование, предусмотренное статьей 296 ч.4 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере". Пресс-служба департамента полиции Костанайской области

В рамках расследования назначены все необходимые экспертизы. В полиции подчеркнули, что стоимость изъятой партии превышает миллион тенге.

Ранее в рамках ОПМ "Қарасора-2023" полицейские Тараза задержали 45-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотических средств в особо крупном размере. У него изъяли 1,065 граммов наркотических препаратов.

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Мария Мельникова
Костанайская область Рудный
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