Происшествия

Крупная партия наркотиков изъята у жителя Актюбинской области

Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Актюбинской области, фото - Новости Zakon.kz от 18.03.2026 18:37 Фото: пресс-служба МВД
В Актюбинской области полицейские изъяли у жителя крупную партию наркотиков. Более четырех килограммов запрещенного вещества обнаружили в арендованной квартире, сообщает Zakon.kz.

В городе Кандыагаше Актюбинской области сотрудники полиции в ходе проверки оперативной информации обнаружили у жильца арендованной квартиры вещество растительного происхождения. Кроме того, в зале нашли пакет со специфическим запахом, рассказали в пресс-службе МВД 18 марта 2026 года.

Экспертиза установила: в упаковках марихуана, ее вес превысил четыре килограмма. Подозреваемый уже дал признательные показания, задержанного водворили в изолятор временного содержания.

Полицейские начали досудебное расследование. Теперь проводят следственные действия.

Полиция напоминает, что за незаконное хранение, изготовление и сбыт наркотических средств предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Приобретение, хранение и перевозка наркотиков, психотропных веществ и их аналогов предусматривают лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Ранее спецоперация сорвала крупный наркоканал в Шымкенте.

