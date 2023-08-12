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Крупный пожар тушат в Алматы

Крупный пожар тушат в Алматы Фото: пресс-служба ДЧС Алматы
Пожарные Алматы борются с крупным возгоранием складских помещений, расположенных в Жетысуском районе города, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям мегаполиса, в 07:16 12 августа начался пожар в складских помещениях ангарного типа в Жетысуском районе по ул. Москвина, 7В.


Крупный пожар тушат в Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы


"Конструктивные особенности: стены металлические, создалась высокая температура, угроза обрушения конструкций. Пожарные работают с соблюдением техники безопасности, введены стволы на тушение и защиту соседних складов по ул. Москвина, 7а", – сказано в сообщении ведомства.


Крупный пожар тушат в Алматы

Фото: пресс-служба ДЧС Алматы


Для борьбы с огнем созданы сразу несколько участков тушения. Развернута работа оперативного штаба. На месте работают 25 единиц техники, 85 человек, а также службы взаимодействия города.

Ранее в Шымкенте произошел круный пожар в частном доме, погибли два человека. На месте произошло обрушение на площади 100 кв. м, полностью сгорели рядом расположенный сарай, складированный под автомобильные жидкости, на площади 60 кв. м, пассажирская "Газель" и автомобильные жидкости (антифриз, тосол), расположенные под навесом.

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