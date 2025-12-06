Крупный пожар охватил склады в Алматы
Фото: Zakon.kz
Крупный пожар разгорелся в Жетысуйском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали очевидцы, открытым пламенем горят склады.
Фото: Zakon.kz
По предварительной информации, огонь охватил около 1000 кв. м.
Фото: Zakon.kz
О пострадавших не сообщается.
Фото: Zakon.kz
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС города.
Ранее сообщалось, что в Енбекшинском районе по улице Абдуллабад загорелся легковой автомобиль.
