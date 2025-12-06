Крупный пожар охватил склады в Алматы

Крупный пожар разгорелся в Жетысуйском районе города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали очевидцы, открытым пламенем горят склады.

Фото: Zakon.kz

По предварительной информации, огонь охватил около 1000 кв. м.

Фото: Zakon.kz

О пострадавших не сообщается.

Фото: Zakon.kz

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДЧС города.

