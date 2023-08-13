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Полиция раскрыла подробности обыска в доме журналистки Сандугаш Дуйсеновой

Полиция раскрыла подробности обыска в доме журналистки Сандугаш Дуйсеновой Фото: Zakon.kz
Департамент полиции раскрыл некоторые подробности задержания гражданской активистки и журналистки Сандугаш Дуйсеновой, сообщает Zakon.kz.

В рамках досудебного расследования в доме журналистки в день задержания провели обыски. Правоохранители заверили, что все процедуры проводилось строго в рамках действующего законодательства РК.

"В рамках досудебного расследования с санкции суда 11 августа проведен личный обыск гр. Д. Процедура личного обыска проводилась в строгом соответствии с требованиями УПК следователем с участием криминалиста и в присутствии двух понятых (все одного пола с обыскиваемым лицом). Применение научно-технических средств (видеокамера) при производстве данного следственного действия обязательно и регламентировано УПК", – говорится в официальном сообщении Департамента полиции Жетысуской области.

В результате личного обыска каких-либо запрещенных предметов в доме журналистки не обнаружено.

Ранее полиция сообщила о задержании гражданской активистки Сандугаш Дуйсеновой в Талдыкоргане. Позже ее отпустили домой под подписку о невыезде. В свою очередь адвокат гражданской активистки назвала задержание незаконным.

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