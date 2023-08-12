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Дорогу до Уштобе затопило из-за наводнения в Жетысуской области

Дорогу затопило в Жетысуской области из-за наводнения Фото: pixabay
Из-за проливного дождя продолжают перекрывать дороги в населенных пунктах Жетысуской области. В связи с наводнением невозможно доехать из Талдыкоргана до города Уштобе, сообщает Zakon.kz.

Десятки автомашин застряли по трассе Уштобе-Талдыкорган. По данным очевидцев, движение затруднено из-за разлива реки Каратал. Такая ситуация происходит на этой дороге впервые. Проехать по ней невозможно и со стороны Каратальского района.


По предварительным данным, на дороге частично разрушен асфальт, размыты обочины и повреждены металлические конструкции (билборды).

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в Департамент по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области наводнение обрушилось на один из поселков.

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