Дорогу до Уштобе затопило из-за наводнения в Жетысуской области

Из-за проливного дождя продолжают перекрывать дороги в населенных пунктах Жетысуской области. В связи с наводнением невозможно доехать из Талдыкоргана до города Уштобе, сообщает Zakon.kz.

Десятки автомашин застряли по трассе Уштобе-Талдыкорган. По данным очевидцев, движение затруднено из-за разлива реки Каратал. Такая ситуация происходит на этой дороге впервые. Проехать по ней невозможно и со стороны Каратальского района.



По предварительным данным, на дороге частично разрушен асфальт, размыты обочины и повреждены металлические конструкции (билборды).



Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в Департамент по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области наводнение обрушилось на один из поселков.

