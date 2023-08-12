Машина сгорела дотла после ДТП в Алматинской области: погиб один человек
Выяснилось, что Mercedes Е-класса выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с Toyota Scepter. От сильного тойоту отбрасывает в сторону, машина перевернулась на крышу и сползла в овраг.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
А мерседес от жесткого столкновения пролетел дальше по обочине и загорелся.
Фрагменты "мерса" были разбросаны по проезжей части на значительном таком расстоянии. Возможно, после возгорания Mercedes взорвался.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
В результате жесткого ДТП погиб пассажир тойоты, на которого и пришелся весь удар, он скончался на месте.
В салоне авто всего находились пять человек, двое, из которых были дети. Всех его пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу. Все они находятся в реанимации с различными переломами.
Фото: Zakon.kz
Также госпитализировали водителя мерседеса и троих его пассажиров. На месте работает дознаватель ДП Алматинской области.
Все обстоятельства ДТП выясняются.