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Машина сгорела дотла после ДТП в Алматинской области: погиб один человек

ДТП Фото: Zakon.kz
На дороге между селом Турар и Уштерек произошло страшное ДТП с участием Mercedes и Toyota. Восемь участников аварии находятся в реанимации, один погиб, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что Mercedes Е-класса выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с Toyota Scepter. От сильного тойоту отбрасывает в сторону, машина перевернулась на крышу и сползла в овраг.

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

А мерседес от жесткого столкновения пролетел дальше по обочине и загорелся. 

Фрагменты "мерса" были разбросаны по проезжей части на значительном таком расстоянии. Возможно, после возгорания Mercedes взорвался.

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

ДТП

Фото: Zakon.kz

В результате жесткого ДТП погиб пассажир тойоты, на которого и пришелся весь удар, он скончался на месте.

В салоне авто всего находились пять человек, двое, из которых были дети. Всех его пассажиров госпитализировали в ближайшую больницу. Все они находятся в реанимации с различными переломами.

ДТП

Фото: Zakon.kz

Также госпитализировали водителя мерседеса и троих его пассажиров. На месте работает дознаватель ДП Алматинской области.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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Мухит Турсынали
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