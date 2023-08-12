Как коммунальные службы справляются с потопами в Алматы

12 августа к 19:00 в Алматы выпало 27 мм осадков, что, по данным РГП "Казгидромет", составляет 80% от месячной нормы. Из-за кратковременного дождя с интенсивностью ливневого характера в некоторых районах города произошло подтопление улиц и дворовых территорий, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, с начала дождя задействованы 52 мобильные бригады и 27 мотопомп.



"В настоящее время ликвидацией подтоплений в усиленном режиме занимаются 1008 дорожных рабочих и 640 единиц спецтехники с привлечением всех городских аварийных служб, сил Департамента по ЧС и организаций, задействованных в ремонтных работах. Акиматом Медеуского района совместно с районным управлением ЧС проведено обследование по оползнеопасным участкам. Случаи сходов грунта не выявлены", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 августа РГП "Казгидромет" предупредил о выпадении вечером 12 августа сильных ливневых осадков, в связи с чем городскими коммунальными службами со вчерашнего дня в целях предупреждения подтоплений и обеспечения беспрепятственного пропуска воды силами 320 рабочих и 89 ед. спецтехники были организованы работы по очистке проблемных участков арычных сетей, арычных переходов и "ловушек" для случайного мусора. Кроме этого, было заготовлено более 2 тыс. мешков с песком.

"Арычные сети и переходы работают исправно, однако из-за аномального объема ливневых вод, поступающих из верхней части в центр города, вода переливается на проезжую часть и прилегающие территории, что является временным явлением. Ситуация будет стабилизирована в ближайшие сроки. Все последствия будут устранены сразу после прекращения осадков", – резюмировали в акимате.

Ранее сообщалось, что на Алматы обрушился сильный ливень, местами затопило тротуары и улицы.

