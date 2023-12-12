Коммунальные службы обратились к алматинцам из-за снегопада

По состоянию на 21:00 12 декабря 2023 года, в Алматы и горной местности выпало 12 мм осадков или 22-24 см снега, это 28% от месячной нормы, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе акимата города, с начала снегопада производится обработка проезжей части дорог противогололедными материалами.

"Ведутся работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов. В ночной период организовано 17 колонн подметально-уборочных машин по сгребанию снега в сопровождении патрульных машин дорожной полиции. С 00:00 запланировано очередное сгребание снега колоннами". Пресс-служба акимата города Алматы

Фото: пресс-служба акимата города Алматы

Отмечается, что производится вывоз снега с магистральных улиц.

"Задействовано 44 оперативных патрульных бригад, 421 единица спецтехники, в том числе 165 пескоразбрасывателей, 481 дорожных рабочих. Организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега. По прогнозу РГП "Казгидромет" осадки не ожидается. Температура воздуха ночью минус -23-25". Пресс-служба акимата города Алматы

Коммунальные службы обратились к жителям города с просьбой отнестись с пониманием, по возможности ограничить движение по городу и не парковать автотранспорт на обочинах дорог.

"При острой необходимости поездки на личном транспорте, призываем водителей снизить скорость, не прибегать к резкому торможению, соблюдать дистанцию, боковой интервал и правила маневрирования. Пешеходам необходимо соблюдать осторожность при движении по тротуарам, осуществлять переход улиц в установленных местах, оказывать помощь пожилым людям и детям". Пресс-служба акимата города Алматы

Ранее сообщалось, что в трех городах и девяти областях на 13 декабря объявлено штормовое предупреждение.