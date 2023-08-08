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В Алматы затопило несколько участков дорог

затопленные участки Фото: пресс-служба акимата города Алматы
В Алматы 8 августа в результате кратковременных осадков дождя выявлено несколько участков подтопления в Алмалинском и Наурызбайском районах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба акимата города, на обоих участках подтопление оперативно ликвидировано. В настоящее время все находится под контролем.

"Отмечается, что кратковременные подтопления в Алмалинском районе произошли ввиду проводимых на участке дорожно-ремонтных работ и временным отсутствием водоотводных отверстий бордюров, которые с свою очередь будет пропускать дождевые воды в арычные сети. После завершения ремонтных работ будут произведены отверствия бордюров", – говорится в сообщении.

Согласно опубликованной информации, акиматом Наурызбайского района проведена оперативная работа по устранению подтоплений в ЖК "Алма сити". В 18:50 силами подрядной организации ТОО "RBS Дорстрой" и обслуживающей компании подтопление ликвидировано. Прорабатывается вопрос водоотведения с территории ЖК с подключением к уличным сетям.

"В целом, по данным "Казселезащита", обстановка по горным рекам стабильная. По выявленным участкам работают коммунальные службы районных акиматов", – пишет пресс-служба.

Также сообщается, что в Алматы во время комплексного обследования выявлены участки постоянного подтопления. В 2023-2024 годах будет завершена модернизация 201 км арычных сетей, построено 100 км новых арычных сетей, ликвидировано 46 участков постоянного подтопления.

Ранее сообщалось, что в отремонтированном роддоме Жезказгана во время дождя затопило палату.

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