В Жетысуской области лобовое столкновение машин привело к гибели людей
Фото: polisia.kz
ДТП произошло на 323 км трассы Сарыозек-Жаркент с участием автомашин Mercedes Benz и Mazda Cronos в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.
Предварительно установлено, что одной из иномарок управлял несовершеннолетний.
"При столкновении автомашин погибли два человека. Также с места происшествия в ближайшую больницу доставлены 5 пострадавших. Полиция требует неукоснительно соблюдать ПДД РК", – резюмируется в сообщении.
Фото: polisia.kz
Ранее сообщалось, что на дороге между селом Турар и Уштерек произошло страшное ДТП с участием Mercedes и Toyota. Восемь участников аварии находятся в реанимации, один погиб.
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