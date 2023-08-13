В Жетысуской области лобовое столкновение машин привело к гибели людей

ДТП произошло на 323 км трассы Сарыозек-Жаркент с участием автомашин Mercedes Benz и Mazda Cronos в Жетысуской области, сообщает Zakon.kz.

Предварительно установлено, что одной из иномарок управлял несовершеннолетний.

"При столкновении автомашин погибли два человека. Также с места происшествия в ближайшую больницу доставлены 5 пострадавших. Полиция требует неукоснительно соблюдать ПДД РК", – резюмируется в сообщении.

Фото: polisia.kz

Ранее сообщалось, что на дороге между селом Турар и Уштерек произошло страшное ДТП с участием Mercedes и Toyota. Восемь участников аварии находятся в реанимации, один погиб.