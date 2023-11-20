Появились фото столкновения автомобиля с грузовым поездом в Жетысуской области
Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
В Жетысуской области автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с с грузовым поездом, сообщает Zakon.kz.
По информации полиции, ДТП произошло на автодороге Алтынкол – Нуркент в Панфиловском районе. У железнодорожного переезда иномарка столкнулась с вагоном грузового поезда.
В ДТП пострадал 32-летний водитель Mercedes, его доставили в полицию.
Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
Ранее смертельный наезд на сидячего посреди дороги пешехода попал на видеорегистратор авто в Жетысуской области.
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