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Появились фото столкновения автомобиля с грузовым поездом в Жетысуской области

Появились фото столкновения автомобиля с грузовым поездом в Жетысуской области Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области
В Жетысуской области автомобиль Mercedes-Benz столкнулся с с грузовым поездом, сообщает Zakon.kz.

По информации полиции, ДТП произошло на автодороге Алтынкол – Нуркент в Панфиловском районе. У железнодорожного переезда иномарка столкнулась с вагоном грузового поезда.

В ДТП пострадал 32-летний водитель Mercedes, его доставили в полицию. 

ДТП

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

ДТП

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

ДТП

Фото: пресс-служба ДП Жетысуской области

Ранее смертельный наезд на сидячего посреди дороги пешехода попал на видеорегистратор авто в Жетысуской области. 

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