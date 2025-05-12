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Происшествия

В алматинских горах потерялся турист из Вьетнама

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 22:08 Фото: пресс-служба МЧС РК
Днем 12 мая спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС выдвинулись в горы Бостандыкского района города Алматы, чтобы найти потерявшегося гражданина Вьетнама, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, мужчина поднялся в горы на высоте 2510 м над уровнем моря и заблудился.

"Прибыв в район Большого Алматинского озера в направлении перевала Чукур и пройдя 5 км, спасатели нашли заблудившегося туриста. В медицинской помощи он не нуждался", – говорится в сообщении.

Как уточняется, во время поисков были задействованы кинологический расчет и БПЛА.

Турист поблагодарил спасателей за профессионализм и заботу.

"Спасибо большое спасателям МЧС РК, я очень благодарен", – сказал турист.


Ранее сообщалось, что в Актюбинской области 15 туристов застряли в грязи.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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