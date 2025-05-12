В алматинских горах потерялся турист из Вьетнама

Днем 12 мая спасатели республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС выдвинулись в горы Бостандыкского района города Алматы, чтобы найти потерявшегося гражданина Вьетнама, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, мужчина поднялся в горы на высоте 2510 м над уровнем моря и заблудился.

"Прибыв в район Большого Алматинского озера в направлении перевала Чукур и пройдя 5 км, спасатели нашли заблудившегося туриста. В медицинской помощи он не нуждался", – говорится в сообщении.

Как уточняется, во время поисков были задействованы кинологический расчет и БПЛА.

Турист поблагодарил спасателей за профессионализм и заботу.

"Спасибо большое спасателям МЧС РК, я очень благодарен", – сказал турист.



Ранее сообщалось, что в Актюбинской области 15 туристов застряли в грязи.