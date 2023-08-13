Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

На реке Урал спасли трех тонущих, одного подростка ищут до сих пор

На реке Урал спасли трех тонувших подростков, еще одного ищут до сих пор Фото: pixabay
В МЧС сообщили, что в Западно-Казахстанской области на реке Урал спасены три человека, поиски еще одного парня, 2006 года рождения, ведутся, передает Zakon.kz.

Как сообщается 13 августа, проводивший рейд по безопасности на воде у реки Урал сотрудник ЧС старший лейтенант Асар Бисаков спас тонущего подростка 2007 г.р. в необорудованном для купания месте.

В тот же день спасатели оперативно-спасательного отряда ДЧС в ходе проведения рейда возле места происшествия спасли подростка 2011 г.р. и гражданина 1974 г.р., также тонущих в не оборудованном для купания месте.

В настоящее время ведутся поиски еще одного молодого человека.


Читайте также

В ЗКО нашли тело утонувшего подростка, его отец тоже скончался, не приходя в сознание

Упал с высоты 16 этажа: в Астане погиб строитель

Наводнение в Жетысуской области: под водой оказался 21 дом

Елена Вебер
Западно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
небо, самолет
Воскресный гороскоп для всех знаков зодиака
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
Опубликованы новые данные о численности населения Казахстана
тенге, деньги, курс
Прогноз: насколько может ослабнуть тенге до конца года и почему
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления