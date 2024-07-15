Три девочки утонули в реке Урал

Фото: freepik

Трагедия произошла в поселке Мерген в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области. Дети в возрасте от 12 до 13 лет отправились на реку Урал купаться, сообщает, Zakon.kz

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