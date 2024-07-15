Три девочки утонули в реке Урал
Фото: freepik
Трагедия произошла в поселке Мерген в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области. Дети в возрасте от 12 до 13 лет отправились на реку Урал купаться, сообщает, Zakon.kz
Как пишет издание "Уральская неделя", школьницы пропали днем, 11 июля. Вечером того же дня, родители детей обратились за помощью к спасателям. Тела утонувших девочек нашли утром следующего дня, 12 июля.
"Медработник врачебной амбулатории поселка Мерген констатировал смерть трех девочек", – сообщили в управлении здравоохранения.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В реке Нура утонули две школьницы. Инцидент произошел в поселке Кызылжар Бухар-Жырауского района.
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