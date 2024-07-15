Лента новостей
0
Қаз
#акция "Таза Қазақстан" #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Три девочки утонули в реке Урал

Три девочки утонули в реке Урал, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 01:48 Фото: freepik
Трагедия произошла в поселке Мерген в Акжаикском районе Западно-Казахстанской области. Дети в возрасте от 12 до 13 лет отправились на реку Урал купаться, сообщает, Zakon.kz

Как пишет издание "Уральская неделя", школьницы пропали днем, 11 июля. Вечером того же дня, родители детей обратились за помощью к спасателям. Тела утонувших девочек нашли утром следующего дня, 12 июля. 

"Медработник врачебной амбулатории поселка Мерген констатировал смерть трех девочек", – сообщили в управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось о другом происшествии. В реке Нура утонули две школьницы. Инцидент произошел в поселке Кызылжар Бухар-Жырауского района.

Читайте также

Подростка спасли в горах Алматинской области
Подростка спасли в горах Алматинской области
Грязевой поток затопил 15 дворов и три дома в Алматинской области
Грязевой поток затопил 15 дворов и три дома в Алматинской области
В Алматы лишенный прав водитель сбил насмерть женщину
В Алматы лишенный прав водитель сбил насмерть женщину
Николай Ежелев
Западно-Казахстанская область Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о покупке акций &quot;Казатомпрома&quot;
Внеплановая операция: Нацбанк Казахстана сделал важное заявление о продаже 970 млн долларов
Солнце
Сильная жара сохранится в трех областях Казахстана 15 июля
Казахстан, уровень цен, рейтинг
Где в Казахстане жить дешевле всего – рейтинг регионов
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
1 балл на ЕНТ: алматинец объяснил свой поступок
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: