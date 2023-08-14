Семья погибла в ДТП с бензовозом в Акмолинской области

В Акмолинской области на месте ДТП скончались 42-летний водитель Lexus, супруга и ребенок, сообщает Zakon.kz.

Трагическое происшествие произошло 14 августа на автодороге Кокшетау – Рузаевка, сообщает ДП Акмолинской области.

Предварительно установлено, что произошло лобовое столкновение Lexus LS 430 и бензовоза DAF. В результате аварии произошло возгорание легковушки. На месте ДТП скончались 42-летний водитель Lexus, супруга и ребенок.

Водителя бензовоза госпитализировали. Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 4 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы.

13 августа в Жетысуской области лобовое столкновение машин привело к гибели людей. ДТП произошло на 323 км трассы Сарыозек – Жаркент с участием автомашин Mercedes Benz и Mazda Cronos в Жетысуской области. Предварительно установлено, что одной из иномарок управлял несовершеннолетний.