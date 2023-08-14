Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Семья погибла в ДТП с бензовозом в Акмолинской области

Семья погибла в ДТП с бензовозом в Акмолинской области Фото: Zakon.kz
В Акмолинской области на месте ДТП скончались 42-летний водитель Lexus, супруга и ребенок, сообщает Zakon.kz.

Трагическое происшествие произошло 14 августа на автодороге Кокшетау – Рузаевка, сообщает ДП Акмолинской области.

Предварительно установлено, что произошло лобовое столкновение Lexus LS 430 и бензовоза DAF. В результате аварии произошло возгорание легковушки. На месте ДТП скончались 42-летний водитель Lexus, супруга и ребенок.

Водителя бензовоза госпитализировали. Проводится досудебное расследование по ч. 2 ст. 4 ст. 345 УК РК. Назначены экспертизы.

13 августа в Жетысуской области лобовое столкновение машин привело к гибели людей. ДТП произошло на 323 км трассы Сарыозек – Жаркент с участием автомашин Mercedes Benz и Mazda Cronos в Жетысуской области. Предварительно установлено, что одной из иномарок управлял несовершеннолетний.

Читайте также

Карагандинец сходил в гости и украл 3 млн тенге

Крупную перестрелку предотвратили полицейские в Актау

В ЗКО нашли тело утонувшего подростка, его отец тоже скончался, не приходя в сознание

Зарина Жакупова
ДТП Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Почему сотовые операторы повышают тарифы без согласия абонентов
Сотовый оператор ответил, почему тарифы на связь повышают без согласия абонентов
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Прогноз на неделю: что ожидает знаки зодиака до 20 августа
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
Макаревич похвастался крупным уловом на Балхаше
тенге, деньги, курс
Прогноз: насколько может ослабнуть тенге до конца года и почему
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления