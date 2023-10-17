Смерть комбайнера во время уборки урожая в Акмолинской области расследует полиция

58-летний водитель комбайна скончался на рабочем месте во время того, как убирал урожай на полях Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

Трагический случай произошел 14 октября на территории полевого стана Жаркаинского района. Во время работы мужчину затянуло в ремни приводов комбайна и он скончался на месте от полученных травм, передает 716kz.

Известно, что 58-летний погибший водитель комбайна приехал в регион из Костанайской области. Работал он на сельхозмашине марки "Енисей". Подробности гибели мужчины будет устанавливать следствие. Дело полицейские завели по статье 156 части 3 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее за собой смерть человека".

Несколькими днями ранее в Павлодаре местный житель погиб во время работ по укладке трубопровода, его завалило землей в траншее. В Акмолинской области смертельный удар током получил электрик во время работ на высоковольтной линии.

Частая гибель людей на производстве стала причиной усиления мер безопасности на предприятиях. Так, по инициативе Токаева на предприятиях каждые пять лет будут проводить аудит.