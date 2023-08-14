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Полицейские незаконно получали жилищные выплаты в Сарани и Шахтинске

Полицейские незаконно получали жилищные выплаты в Сарани и Шахтинске Фото: Zakon.kz
14 августа 2023 года в социальных сетях появилась информация, что руководство отделов полиции Сарани и Шахтинска незаконно обналичивали и присваивали жилищные выплаты своих подчиненных. Информацию Zakon.kz прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

Согласно информации, опубликованной в одном из Telegram-каналов, руководство ОП Сарани и Шахтинска обналичивали и присваивали жилищные выплаты своих же подчиненных "путем заключения поддельных договоров".

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в областной департамента полиции.

"В июле текущего года сотрудниками инспекции по личному составу ДП Карагандинской области по поручению начальника департамента проведены проверки на предмет правомерности и обоснованности получения жилищных выплат руководителями отделов полиции Сарани и Шахтинска, а также их проживания по местам дисклокации".Пресс-служба ДП Карагандинской области

Как отметили в ведомстве, в ходе проверки выявлено, что четыре сотрудника указанных подразделений по местам дислокации отделов полиции не проживали, несмотря на выплаты им денежных компенсации.

"По данному факту проведено заседание дисциплинарной комиссии, где данные лица привлечены к ответственности".Пресс-служба ДП Карагандинской области

13 июля 2023 года стало известно, что полицейские и сотрудники спецЦОНов незаконно регистрировали иностранные машины.

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