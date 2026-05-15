Водитель автобуса подрался с пассажиром посреди улицы в Шахтинске – видео

В Шахтинске словесная перепалка из-за маршрута следования переросла в рукопашный бой между водителем автобуса и пассажиром. Инцидент прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области, передает Zakon.kz.

Видео с места происшествия появилось в Instagram-аккаунте shk_kz. По словам очевидца, конфликт между водителем и пассажиром произошел в районе магазина "АША".

"Не знаю точно, что произошло, ехал в этом автобусе. Пассажир на "Универсаме" в белой кепке спросил: "Это 1-я школа?". Водитель ответил: "Нет". Водитель совершил резкое торможение возле магазина "АША". Вышел пассажир, за ним – водитель. Через 30 секунд вышли остальные пассажиры, а водитель уже дерется с мужчиной", – написал свидетель инцидента.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области сообщили, что все участники инцидента установлены: ими оказались водитель общественного транспорта и 34-летний пассажир.

По предварительным данным, конфликт вспыхнул из-за недопонимания, связанного с маршрутом следования автобуса.

"По данному факту в отношении пассажира возбуждено административное производство. Собранные материалы направлены в суд для принятия процессуального решения", – рассказали 15 мая 2026 года корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП.

В Департаменте полиции региона призвали граждан неукоснительно соблюдать общественный порядок, проявлять взаимоуважение и решать любые спорные ситуации исключительно в правовом поле.

Ранее сообщалось, что в Алматы мужчина напал на пожилую женщину на остановке.