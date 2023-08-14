Кокпар на дороге близ Алматы сняли на видео

В Алматинской области 10 человек играли в национальную игру кокпар прямо на трассе, сообщает Zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео, на кадрах которого видно, что мужчины на Кульджинском тракте устроили кокпар.

"14 августа в ходе мониторинга социальных сетей обнаружено видео, на котором по одной из автодорог Талгарского района, неустановленные лица, в количестве 10 человек играют в кокпар. Они препятствовали дорожному движению транспортных средств", – рассказали в ДП Алматинской области.

Данный факт зарегистрировали в УП Талгарского района.







Полицейские установили, что данный инцидент произошел 12 августа, в настоящее время по данному факту возбуждено административное делопроизводство по ч. 1 ст. 434 КоАП РК. Материалы дела будут переданы в суд по решению которого виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства.





Ранее 11 человек привлекли к ответственности за игру в кокпар на автотрассе в Жетысуской области.