В Астане задержали подозреваемого в обмане пенсионеров на более чем 3 млн тенге
Фото: polisia.kz
Астанчанина подозревают в обмане трех пенсионеров, проживающих в Степногорске, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП региона, задержали курьера акмолинские полицейские по месту его жительства в Астане.
"12 августа в Управление полиции Степногорска поступило сразу три заявления по фактам мошенничества. Во всех случаях потерпевшими оказались пенсионеры в возрасте 70 и 83 лет. Показания заявителей так же оказались схожи: после звонка неизвестных и сообщения, что дети попали или совершили дорожно-транспортные происшествия, мошенники просили определенную сумму денег за положительное решение вопроса", – говорится в сообщении.
Отмечается, что встревоженные пожилые люди, не раздумывая, отдавали накопленные деньги: в двух случаях по 1 млн тенге и в третьем – 1,2 млн тенге.
"Забирал эти деньги задержанный, а затем по указанным счетам переводил мошенникам, оставляя себе процент. Как было установлено в ходе следствия, подробные инструкции о том, где забрать деньги и в какое время, дроппер получал от своего работодателя, при этом понимал, что совершает преступление", – заявили в ведомстве.
По всем трем фактам полицейские проводят досудебные расследования по ч. 2 ст. 190 УК РК "Мошенничество".
Ранее, 4 августа, сообщалось, что в Астане стражи порядка задержали дроппера, который забирал деньги у пенсионерок. Необычного "курьера", который работал по указанию интернет-мошенников, столичные оперативники установили в течение суток.
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